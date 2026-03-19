Кабинку с женщиной внутри сорвало с канатной дороги в Швейцарии

Кабинку с 61-летней пассажиркой внутри сорвало с канатной дороги на одном из горнолыжных курортов Швейцарии. Об этом случае в среду, 18 марта, сообщили в полиции кантона Нидвальден.
Трагедия произошла 18 марта на канатной дороге Титлис-Экспресс. По данным правоохранителей, одна из восьмиместных гондол сорвалась с троса из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 80−100 километров в час.
В этот момент внутри находилась пожилая местная жительница. На опубликованных кадрах видно, как кабина камнем летит вниз и катится по заснеженному склону, поднимая шлейф снежной пыли.
На место происшествия экстренно прибыли спасатели и медики. Пенсионерку пытались реанимировать порядка 30 минут, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, передает Daily Mail.
