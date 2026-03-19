В РФ разработали материал для долговечных элементов водородной энергетики

По словам ученых, полученные данные открывают широкий простор для инженерии. Для топливных элементов и электролизеров материал можно использовать для активного покрытия на электродах, чтобы повысить их производительность. Для защиты корпусов приборов или деталей, работающих в морской воде и агрессивных средах, лучше подойдет более прочная версия. Ученые предполагают, что можно создавать градиентные материалы, где одна часть будет отвечать за высокую активность, а другая — за прочность. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, в том числе в рамках программы развития Инжинирингового центра ДВФУ «Материалы и технологии для Мирового океана и Арктики». Результаты исследования опубликованы в авторитетном международном журнале International Journal of Hydrogen Energy.