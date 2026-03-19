В Красноярском крае выявили 40 заведений общепита с продукцией неизвестного происхождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярском крае выявили 40 предприятий общественного питания, где использовалась продукция животного происхождения без подтверждающих документов. Об этом сообщили в краевом Россельхознадзоре.
По данным ведомства, у 26 точек быстрого питания ветеринарные сопроводительные документы оформлены лишь на часть используемой продукции. Еще у 14 предприятий такие документы отсутствовали полностью. В результате в приготовлении блюд использовалось сырье неизвестного происхождения, безопасность и качество которого не подтверждены.
В числе нарушителей — заведения в Минусинске, Назарово, Назаровском и Емельяновском районах, включая кафе, столовые и службы доставки.
Предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушений требований по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, установленных приказом Минсельхоза России.