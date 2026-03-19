На Глазковском мосту в Иркутске запретят движение автомобилей массой более 3,5 тонны

Иркутск, НИА-Байкал — С 23 марта камера видеонаблюдения на Глазковском мосту в Иркутске будет фиксировать нарушения Правил дорожного движения в части движения грузового транспорта.

Источник: Мэрия Иркутска

Ограничение применимо к автомобилям с полной массой более 3,5 тонн.

Как сообщает пресс-служба администрации города, видеофиксация уже используется для отслеживания водителей, которые превышают скорость, не пристегиваются ремнями безопасности, во время поездки пользуются сотовым телефоном, а также не включают габаритные огни.

Помимо этого, с 1 апреля запретят движение большегрузов по улице Рабочая. При съезде с Маратовского кольца установят камеру видеонаблюдения, которая будет фиксировать автотранспорт полной массой более 16 тонн.