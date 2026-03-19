Politico: ЕС готовится жестко наказать Венгрию из-за кредита для Украины

Европа может усилить давление на Будапешт после венгерских выборов.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз готовится жестко наказать Венгрию из-за позиции Будапешта по кредиту Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Как известно, относительно недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать одобренный ранее кредит на 90 миллиардов евро. И в Брюсселе считают, что этим шагом политик пересек «красную линию». Более того, он якобы усилил противостояние с ЕС.

«Поведение Венгрии — это новый минимум», — заявила министр по делам Европы Швеции Джессика Розенкранц.

Как отмечают источники, после выборов в Венгрии Евросоюз может перейти к более жестким мерам. В частности, обсуждаются юридические механизмы давления, включая ограничение финансирования и возможность применения статьи 7, которая позволяет лишить страну права голоса.

При этом, по информации дипломатов, Брюссель до сих пор избегал прямой конфронтации с Будапештом, однако терпение европейских лидеров на исходе. В ЕС считают, что дальнейшее игнорирование ситуации может подтолкнуть другие страны к подобной линии поведения.

Немногим ранее Орбан отмечал, что Европа готовится к настоящей войне. По его словам, Евросоюз переходит к конфронтационной экономике и намерен усиливать поддержку Украины. При этом Венгрия, как он подчеркивал, не будет участвовать в подобных действиях. Поэтому постарается сохранить статус «острова безопасности».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше