Politico: ЕС готовится жестко наказать Венгрию из-за кредита для Украины

Евросоюз готовится жестко наказать Венгрию из-за позиции Будапешта по кредиту Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
Как известно, относительно недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать одобренный ранее кредит на 90 миллиардов евро. И в Брюсселе считают, что этим шагом политик пересек «красную линию». Более того, он якобы усилил противостояние с ЕС.
«Поведение Венгрии — это новый минимум», — заявила министр по делам Европы Швеции Джессика Розенкранц.
Как отмечают источники, после выборов в Венгрии Евросоюз может перейти к более жестким мерам. В частности, обсуждаются юридические механизмы давления, включая ограничение финансирования и возможность применения статьи 7, которая позволяет лишить страну права голоса.
При этом, по информации дипломатов, Брюссель до сих пор избегал прямой конфронтации с Будапештом, однако терпение европейских лидеров на исходе. В ЕС считают, что дальнейшее игнорирование ситуации может подтолкнуть другие страны к подобной линии поведения.
Немногим ранее Орбан отмечал, что Европа готовится к настоящей войне. По его словам, Евросоюз переходит к конфронтационной экономике и намерен усиливать поддержку Украины. При этом Венгрия, как он подчеркивал, не будет участвовать в подобных действиях. Поэтому постарается сохранить статус «острова безопасности».