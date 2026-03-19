Астраханец взял кредит на жительницу Красноярского края — ему грозит до 6 лет лишения свободы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21-летний житель Астрахани купил в одном из мессенджеров виртуальную сим-карту, которая раньше принадлежала другому человеку — 44-летней женщине из Шарыпово. Молодой человек заранее проверил, привязаны ли к номеру личные данные, чтобы войти в онлайн-банк.

Источник: НИА Красноярск

Активировав номер, астраханец вошел в мобильный банк женщины и завел кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей. За два дня парень потратил все деньги.

Спустя почти 4 месяца жительница Шарыпово обнаружила в личном кабинете «Госуслуг» информацию о задолженности и обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям о том, что кредитная карта у нее действительно была, но она давно закрыта и утилизирована.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и в ходе командировки в Астрахань задержали молодого человека. Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража», сообщили в ведомстве.