Медики Красноярска провели выездную диспансеризацию в соцфонде

Перед выездом специалисты центра провели подготовку: раздали анкеты, бланки согласия и контейнеры для анализов, объяснили порядок прохождения диспансеризации. Такой подход позволил эффективно провести первый этап обследований, за три дня осмотр прошли 164 человека. Каждому пациенту выданы рекомендации, при необходимости — направления к узким специалистам для второго этапа диспансеризации.