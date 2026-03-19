Медики Красноярска провели выездную диспансеризацию в соцфонде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты консультативно-диагностического центра Краевой клинической больницы организовали выездную диспансеризацию для сотрудников Красноярского отделения Социального фонда РФ.

Источник: НИА Красноярск

Мероприятие прошло с использованием необходимого оборудования, включая цифровой флюорограф, маммограф, лабораторные и функциональные диагностические кабинеты.

Выездной формат, уже применяемый для удаленных районов края, был адаптирован для трудоспособного населения города, которое из-за занятости редко проходит бесплатные обследования. По статистике, именно среди работающих людей чаще всего впервые выявляются серьезные заболевания, отмечают в краевом минздраве.

Перед выездом специалисты центра провели подготовку: раздали анкеты, бланки согласия и контейнеры для анализов, объяснили порядок прохождения диспансеризации. Такой подход позволил эффективно провести первый этап обследований, за три дня осмотр прошли 164 человека. Каждому пациенту выданы рекомендации, при необходимости — направления к узким специалистам для второго этапа диспансеризации.

Выездная диспансеризация продолжится во всех филиалах Красноярского отделения фонда до апреля, всего планируется обследовать почти 600 человек. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

