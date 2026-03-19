Киев в отчаянии: Зеленский требует от ЕС 90 млрд евро из-за «отсутствия альтернативы»

Венгрия приняла решение заморозить выделение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро после того, как Киев в конце января остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Ситуация спровоцировала резкие заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 5 марта в ходе заседания украинского правительства Зеленский, не называя имени Орбана напрямую, заявил, что выделение кредита блокирует «один человек», и пригрозил передать его адрес Вооруженным силам Украины. Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил против угроз Зеленского в адрес Орбана.