Киев в отчаянии: Зеленский требует от ЕС 90 млрд евро из-за «отсутствия альтернативы»

Euractiv: Зеленский признал, что альтернативы кредиту ЕС для ВСУ нет.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии у Киева иного способа финансировать армию, кроме заблокированного Венгрией кредита Евросоюза (ЕС) в 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Euractiv.

Выступая в Мадриде после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, Зеленский призвал лидеров ЕС разблокировать помощь на сумму 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование уже было согласовано и должно поступить сейчас.

«Альтернативы кредиту в 90 миллиардов евро нет. Хотя механизм доставки средств может измениться, поддержка Вооруженных сил Украины не должна прерываться», — подчеркнул украинский лидер.

Венгрия приняла решение заморозить выделение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро после того, как Киев в конце января остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Ситуация спровоцировала резкие заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 5 марта в ходе заседания украинского правительства Зеленский, не называя имени Орбана напрямую, заявил, что выделение кредита блокирует «один человек», и пригрозил передать его адрес Вооруженным силам Украины. Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил против угроз Зеленского в адрес Орбана.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше