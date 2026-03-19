Икра с кишечной палочкой из Хабаровского края обнаружена на складе в Приморье

Продукция, произведенная в августе-сентябре 2025 года, не соответствует санитарным нормам.

Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили нарушение микробиологических норм в партии солёной зернистой икры кеты. Образец продукции был отобран государственным инспектором на складе у получателя — предприятия из Приморья. Икра произведена в конце августа-начале сентября 2025 года на рыбокомбинате в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе лабораторных испытаний икра проверена на соответствие по 25 показателям качества и безопасности. В результате в продукции выявлены бактерии кишечной палочки», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что наличие кишечной палочки в готовой продукции говорит о серьёзных нарушениях на этапе производства — будь то несоблюдение санитарно-гигиенических требований, ненадлежащая обработка оборудования или нарушение температурного режима при хранении и транспортировке.

Отмечается, что в 2026 году филиалом «АПК НАЦРЫБА» в Приморье проанализированы пробы от 246 партий икры (солёной и замороженной в ястыках). Нарушения выявлены лишь в двух случаях — в партиях солёной икры кеты и горбуши.

Напомним, что специалисты приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» при исследовании партии филе мороженой нерки общим весом свыше 278 кг обнаружили кишечную палочку.