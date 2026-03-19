В Красноярском крае открывается весенняя охота на медведя

В Красноярском крае стартует весенне-летний сезон охоты на бурого медведя.

Источник: Комсомольская правда

31 марта в Красноярском крае начнется прием заявлений на получение разрешений на добычу бурого медведя в весенне-летний охотничий период. В региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса напомнили, что подать документы можно двумя способами:

— лично в ведомство по адресу: Красноярск, улица Карла Маркса, 78Б, кабинет 6−03 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (с 13:00 до 14:00 перерыв на обед);

— почтой: 663600, Красноярск, улица Академгородок, 50 А.

Подача документов через портал Госуслуг временно недоступна.

Разрешения на добычу медведей выдаются на срок не более 30 календарных дней в пределах установленного срока охоты.

Заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Александр Ногин отметил, что сейчас в регионе насчитывается около 24 тысяч медведей. В природе у этого хищника практически нет врагов, поэтому именно охота является основным регулятором его численности.

Жителей региона просят соблюдать правила охоты и пожарной безопасности.

