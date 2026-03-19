Что известно о Василии Полянском, который отметил свой 100-й день рождения?

В 1943-м ученика 10 класса призвали на фронт, служил он в стрелковой гвардейской бригаде.

В Волгограде с юбилеем поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Василия Григорьевича Полянского.

О знаменательном событии рассказали в пресс-службе обл-думы. В ноябре 1943 г. Василия Полянского, ученика десятого класса, призвали на фронт. Служил он в стрелковой гвардейской бригаде в качестве командира миномётного взвода. Затем руководил строительным взводом, участвовавшим в восстановлении базы Черноморского флота в Севастополе.

После армейской службы Василий Григорьевич много лет занимался строительством жилых домов в нашем регионе. Он награждён многочисленными наградами и грамотами.

«АиФ»-НП" присоединяется к поздравлениям в адрес выдающегося человека.