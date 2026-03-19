Определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона 2025−2026

По итогам ответных матчей ⅛ финала определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2025−2026. Об этом 19 марта сообщает «Спорт-Экспресс».
Первые матчи четвертьфинала запланированы на 7−8 апреля, ответные встречи пройдут 14−15 апреля.
Отдельно отмечен матч с участием ПСЖ. По данным издания L"Equipe, российский вратарь команды Матвей Сафонов был признан лучшим игроком встречи с «Челси». Голкипер отразил девять ударов в створ и не пропустил ни одного мяча.
Кроме того, Сафонов отметился результативным действием — он отдал голевую передачу уже на шестой минуте матча.
