Определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона 2025−2026

По итогам ответных матчей ⅛ финала определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2025−2026. Об этом 19 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

В следующую стадию турнира вышли восемь клубов: мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал», лиссабонский «Спортинг», «Барселона», мюнхенская «Бавария», мадридское «Атлетико» и «Ливерпуль».

Первые матчи четвертьфинала запланированы на 7−8 апреля, ответные встречи пройдут 14−15 апреля.

Отдельно отмечен матч с участием ПСЖ. По данным издания L"Equipe, российский вратарь команды Матвей Сафонов был признан лучшим игроком встречи с «Челси». Голкипер отразил девять ударов в створ и не пропустил ни одного мяча.

Кроме того, Сафонов отметился результативным действием — он отдал голевую передачу уже на шестой минуте матча.

