Трамп пригрозил Ирану уничтожить месторождение «Южный Парс» за атаки на Катар

США уничтожат газовое месторождение «Южный Парс», если Иран решит атаковать Катар. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон уже рассматривает такой сценарий. Предполагается, что он станет жестким ответом на действия Ирана. При этом атаки на «Южный Парс» со стороны Израиля не планируются.
«БОЛЬШЕ НИКАКИХ АТАК не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, “Южный Парс”, если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что масштаб удара, если сценарий все же будет реализован, окажется беспрецедентным.
Ранее сообщалось, что Трамп выступает против новых атак на энергетические объекты Ирана. По его мнению, Иран уже понял все необходимые «сигналы». Поэтому в дальнейших ударах нет необходимости. Однако не исключено, что в будущем американский лидер пересмотрит свою позицию.