Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана неоправданными

Министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств на встрече в Саудовской Аравии назвали неоправданными военные удары Ирана по государствам Персидского залива. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает телеканал Al Hadath.

Во встрече приняли участие представители Азербайджана, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Пакистана, Турции, Сирии, Катара, Кувейта, Ливана, Саудовской Аравии и Египта. Саммит был проведен для согласования позиций стран региона на фоне обострения ситуации, вызванного ударами по государствам Персидского залива.

По итогам встречи министры призвали Иран прекратить атаки, а также отказаться от любых провокационных действий и угроз в адрес соседних стран.

— Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить, — цитирует совместное заявление телеканал.

Утром 19 марта стало известно, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар намерены убедить президента США Дональда Трампа сократить масштабы и сроки военной операции против Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше