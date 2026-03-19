Главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана неоправданными

Министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств на встрече в Саудовской Аравии назвали неоправданными военные удары Ирана по государствам Персидского залива. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает телеканал Al Hadath.
Во встрече приняли участие представители Азербайджана, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Пакистана, Турции, Сирии, Катара, Кувейта, Ливана, Саудовской Аравии и Египта. Саммит был проведен для согласования позиций стран региона на фоне обострения ситуации, вызванного ударами по государствам Персидского залива.
По итогам встречи министры призвали Иран прекратить атаки, а также отказаться от любых провокационных действий и угроз в адрес соседних стран.
— Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить, — цитирует совместное заявление телеканал.
Утром 19 марта стало известно, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива.
Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар намерены убедить президента США Дональда Трампа сократить масштабы и сроки военной операции против Ирана.