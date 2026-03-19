Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего едут на майские праздники

Булах: россияне на майские праздники чаще всего едут на Северный Кавказ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские туристы на майские праздники чаще всего планируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань, рассказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

«В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионные программы) самые востребованные дестинации — это Северный Кавказ с долей в 20% от всех бронирований экскурсионных туров по России, Калининградская область (18% бронирований), Горный Алтай (14%), Санкт-Петербург (8%), Казань (7%)», — сказала Булах.

По ее словам, на Северном Кавказе туристы преимущественно бронируют программы в Дагестан. Это направление туристы в период майских праздников выбирают из-за благоприятной весенней погоды, подходящей для пеших прогулок. «Популярные экскурсионные программы включают цитадель Нарын-Кала, Сулакский каньон, аул Гамсутль, экраноплан “Лунь” и бархан Сарыкум, в окрестностях которого именно в конце апреля — начале мая можно увидеть маки», — отметила Булах.

В Калининградской области путешественники выбирают классические программы, включающие экскурсии по Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску, национальному парку «Куршская коса». «Интерес к Горному Алтаю на майские праздники обусловлен сезонным цветением маральника», — добавила Булах.

Она отметила, что среди москвичей спрос смещается с подмосковных отелей на более бюджетные объекты размещения в Калужской и Тульской областях, а также в других локациях ЦФО, куда удобнее добираться на личном транспорте.

По словам Булах, стоимость экскурсионного тура в Калининградскую область на двоих на три дня начинается от 27,3 тысячи рублей, в Дагестан — от 43 тысяч, а отдых на Горном Алтае обойдется от 58 тысяч рублей.

Среди других востребованных направлений на майские праздники у россиян — курорты Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Крыма. Самое бюджетное направление в этом сегменте у Анапы — от 14,4 тысячи рублей с трехразовым питанием на три ночи на двоих.

Спрос на майские праздники в 2026 году отстает от прошлогодних показателей, что обусловлено количеством праздничных дней в этом году. «В связи с сокращением глубины бронирования спрос может активизироваться позднее, в апреле», — заключила Булах.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше