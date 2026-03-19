В Ростовской области с 1 апреля начнут продавать хлеб по обновленному ГОСТу

С 1 апреля 2026 года вступает в силу актуализированный межгосударственный стандарт на белый хлеб. Документ заменит нормы, действовавшие еще с 1986 года. Подробности о нововведениях сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на эксперта хлебопекарной отрасли.
Как пояснила директор НИИ Хлебопекарной промышленности, председатель технического комитета «Хлебобулочные и макаронные изделия» Марина Костюченко, речь идет не о создании нового стандарта, а об актуализации прежнего. Главная цель изменений — закрепить в обязательных приложениях классическую рецептуру и традиционные технологии производства.
Согласно обновленному стандарту, состав продукта остается привычным для потребителя: мука хлебопекарная (высшего, первого или второго сортов), вода, прессованные дрожжи, соль и сахар. Лишь в исключительных случаях, если мука имеет отклонения в хлебопекарных свойствах, допускается использование безопасных пищевых добавок.
Основные изменения коснулись веса и упаковки продукции. Если раньше ГОСТ предписывал выпускать буханки строго тяжелее 0,5 кг, то теперь по согласованию с заказчиком разрешено производство хлеба весом от 350 до 500 граммов. Кроме того, для упакованного хлеба увеличен срок реализации: теперь он может храниться до трех суток, тогда как для неупакованного этот срок по-прежнему составляет 24 часа.
Напомним, что действие ГОСТа не является обязательным для всех производителей. Они могут выпускать продукцию по собственным техническим условиям (ТУ). Однако соблюдение госстандарта часто является условием для участия в гостендерах, например, при поставках хлеба в образовательные и медицинские учреждения.
