Красноярцам рассказали и показали, как преобразится площадь перед ГорДК

Согласно проекту реновации, особенностью станет необычное мощение с элементами озеленения. Перед зданием Культурного Центра будет большая парадная площадь, выложенная тротуарной плиткой. По периметру выделят уютные зоны для отдыха, которые обрамят клумбами высотой 0,6 м​ с цветами и многолетними растениями. По всей территории установят скамьи, уличные стулья, столики, выполненные из бетона и дерева, а также урны. Пространства оборудуют навесами для защиты людей от солнца и дождя, также появятся качели с навесами.