Красноярцам рассказали и показали, как преобразится площадь перед ГорДК

В этом году в Октябрьском районе Красноярска благоустроят площадь перед Культурным Центром на Высотной. Она станет более «зелёной», удобной и современной, при этом сохранится ее мемориальная ценность, пообещали в администрации.
Концепцию обновления общественного пространства разработали на основе мнений горожан и экспертов-урбанистов. Курировало процесс АНО «Институт города» по заказу краевого министерства строительства.
Согласно проекту реновации, особенностью станет необычное мощение с элементами озеленения. Перед зданием Культурного Центра будет большая парадная площадь, выложенная тротуарной плиткой. По периметру выделят уютные зоны для отдыха, которые обрамят клумбами высотой 0,6 м с цветами и многолетними растениями. По всей территории установят скамьи, уличные стулья, столики, выполненные из бетона и дерева, а также урны. Пространства оборудуют навесами для защиты людей от солнца и дождя, также появятся качели с навесами.
Кроме того, высадят разнообразные деревья и кустарники, создав тем самым так называемый «зелёный щит», который поможет оградить отдыхающих в «тихих зонах» от шума с проспекта Свободный. Также площадь оснастят современной системой освещения.
«Я, как идейный вдохновитель проекта реновации площади, очень рада ее предстоящему преображению. Наконец-то ГорДК станет зелёным оазисом культуры Октябрьского района. Площадь ждут перемены, начиная от брусчатки, в виде клавиш пианино, заканчивая современной крытой сценой для официальных мероприятий и выступлений лучших красноярских коллективов», — рассказала директор Культурного Центра на Высотной Лада Богряцова.
Напомним, площадь перед ГорДК является знаковым местом для жителей Октябрьского района — здесь проходят торжественные мероприятия ко Дню Победы, отмечают государственные праздники, проводят городские зарядки, масленичные гуляния и другие важные события. За преображение этой территории проголосовало почти 30 тысяч жителей района. Благоустройство должно начаться после 9 мая, работы выполнят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
А всего в 2026 году в городе по нему благоустроят 7 общественных пространств. Кроме того, преобразится сквер «Злобинский» в поселке Берёзовка, который стал частью большого Красноярска.
