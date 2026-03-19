Воронежцам назвали идеальный месяц для отпуска в 2026 году

Сервис по поиску персонала SuperJob проанализировал производственный календарь и рассчитал, в каком месяце 2026 года воронежцам с пятидневной рабочей неделей выгоднее всего уходить на отдых. Исследователи также выяснили, как продлить майские праздники за счет отпуска.
Согласно данным аналитиков, лидером по размеру выплат стал июль. Сотрудники, оформившие отпуск в этом месяце, получат максимальную сумму отпускных. Это связано с тем, что стоимость одного рабочего дня в июле относительно невысока из-за большого количества трудовых смен, а среднедневной заработок при этом остается на стабильном уровне.
В тройку лидеров по «выгодности» также вошли апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, которые поделили между собой второе место. Неплохими вариантами эксперты называют март и август.
Для тех, кто гонится не за финансовой выгодой, а за длительностью отдыха, SuperJob предлагает присмотреться к маю. Чтобы продлить майские праздники, лучше всего планировать отпуск на короткий период с 4 по 8 мая. В этом случае отдых плавно перетечет с первых дней мая на вторую неделю месяца, позволив устроить себе настоящие каникулы без разрыва трудовых будней.