Погода в Москве в марте может побить рекорд по числу солнечных часов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Рекорд по количеству часов солнечного сияния может быть побит в Москве в марте, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее Позднякова сообщала РИА Новости, что до конца марта в столице будет солнечно, пасмурные дни не ожидаются.
«Да, вот это очень вероятно… Не исключено, что будет побит рекорд по количеству часов солнечного сияния, потому что у нас практически всю неделю светило довольно яркое солнце», — рассказала Позднякова, отвечая на вопрос, может ли март стать самым солнечным.