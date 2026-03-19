Две компании в Красноярском крае выплатят 6 млн рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд удовлетворил иск Министерства экологии Красноярского края к ООО «СиЛинь» и ООО «СибТерминал». Поводом стали многочисленные жалобы жителей на состояние территории предприятий, сообщила Первый замминистра экологии региона Юлия Гуменюк.
Во время внеплановой проверки специалисты установили, что вся площадка лесоперерабатывающих компаний сплошь завалена древесными отходами. Лабораторные исследования зафиксировали превышение содержания азота нитритов, нефтепродуктов и фенола — в отдельных случаях до 2,8 раза. Общая площадь загрязнения составила почти 6,7 тысячи квадратных метров.
Добровольно возмещать ущерб компании отказались. В суде они пытались затянуть процесс и воспрепятствовать восстановлению справедливости.
Суд счёл доводы минэкологии убедительными и обязал ответчиков выплатить в бюджет более 6 миллионов рублей в счёт компенсации вреда, причинённого почвам. Решение вступило в законную силу.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае осудят предпринимательницу за хищение денег на отлове.