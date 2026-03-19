Иран казнил трех участников январских протестов за убийство полицейских

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, признанных виновными в нападении на сотрудников правоохранительных органов и проведении операций в пользу Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщила судебная система страны.
Казнь состоялась утром 19 марта. Как передает газета The Guardian, осужденные участвовали в январских беспорядках, в ходе которых были убиты два полицейских.
«Сегодня утром были повешены трое человек, осужденных за беспорядки в Дей по обвинению в убийстве и оперативных действиях в интересах сионистского режима и Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.
