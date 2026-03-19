Поторопились заявить о победе: экс-глава МИД Австрии указала на проблемы с репутацией ВС США

В конфликте с Ираном сейчас на кону стоит вся репутация вооруженных сил США. Ведь в Белом доме уже говорят о победе, но цены на нефть растут, а Ормузский пролив все еще закрыт. Об этом в интервью РИА Новости заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.