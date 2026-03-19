Тайцы отказываются обслуживать израильских туристов из-за конфликта в Иране

Соответствующие таблички заметили на острове Пханган и в северных регионах страны, где традиционно отдыхает много гостей из Израиля. В местных соцсетях распространяются фото и видео таких объявлений. Пользователи утверждают, что число израильтян в стране растёт из-за напряжённости на Ближнем Востоке. При этом в интернете циркулируют слухи о сотнях тысяч переселенцев, однако официальные данные говорят примерно о 30 тысячах человек.