Тайцы отказываются обслуживать израильских туристов из-за конфликта в Иране

Соответствующие таблички заметили на острове Пханган и в северных регионах страны, где традиционно отдыхает много гостей из Израиля. В местных соцсетях распространяются фото и видео таких объявлений. Пользователи утверждают, что число израильтян в стране растёт из-за напряжённости на Ближнем Востоке. При этом в интернете циркулируют слухи о сотнях тысяч переселенцев, однако официальные данные говорят примерно о 30 тысячах человек.
Обсуждение поведения туристов началось ещё в 2025 году после конфликта в медицинском центре в Пае. Позднее полиция провела проверки и выявила иностранцев, которые нелегально работали и вели бизнес. Ситуация получила дипломатический резонанс: в регион приезжал посол Израиля. Поводом стали жалобы местных жителей и действия правоохранителей.
Он также добавил, что многие истории о неподобающем поведении распространяются через соцсети и не всегда подтверждаются, однако их популярность влияет на общественные настроения.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.