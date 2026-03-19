Больше 250 тысяч квадратных метров жилья построили в Красноярском крае

С начала текущего года в Красноярском крае построено 257 тысяч квадратных метров жилья, из которых 56 тысяч «квадратов» приходится на многоквартирные дома, а 201 тысяча — на индивидуальную застройку. Всего до конца года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн квадратных метров жилья. В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона также напомнили о применении эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов. Как сообщают в ведомстве, денежные средства граждан на всем протяжении строительства будут размещены на счете эскроу и станут доступны подрядчику только после завершения строительства и регистрации права собственности заказчика на дом. Напомним, что красноярские строители в Свердловском муниципальном округе возвели 84-квартирный дом.