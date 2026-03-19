В Москве прогнозируют рекорд по солнечным часам в марте

В Москве в марте может быть установлен рекорд по количеству часов солнечного сияния.
Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, вероятность обновления максимального показателя оценивается как высокая.
Она отметила, что в течение последних дней в столице наблюдается устойчивая солнечная погода.
Ранее синоптик указывала, что до конца месяца в Москве не ожидается пасмурных дней. По текущим прогнозам, солнечная погода сохранится, что создает условия для возможного рекорда.
