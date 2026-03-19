Аргентинскому конгрессмену сломали нос на раздаче гуманитарной помощи

Аргентинскому конгрессмену от партии «Свобода наступает» Федерико Пелли сломали нос во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом пишет портал Need To Know.
Нападение на политика фракции президента Хавьера Милея произошло 11 марта в небольшом городе Ла-Мадрид провинции Тукуман. Конгрессмен вместе с однопартийцами прибыл в пострадавший от наводнения населенный пункт, доставил матрасы и предметы первой необходимости.
На въезде их автомобили остановила группа мужчин, один из которых заявил, что Пелли не пустят в город. Очевидец записал на видео, как политик спросил у него, кто он, после чего мужчина внезапно ударил Пелли головой в лицо. Конгрессмен схватился за нос и опустился на колени, истекая кровью.
Нападавшего задержали — им оказался политический активист Марсело Сегура, который, по информации местных СМИ, связан с министром внутренних дел провинции Дарио Монтеросом из левой «Хустисиалистской партии». Пелли госпитализировали с тяжелым переломом носа. Сегура арестовали, мотивы его поступка пока неизвестны, уточняется в публикации.
Мэр филиппинской провинции Шариф-Агуак Акмад Ампатуан выжил после того, как его бронетранспортер обстреляли из гранатомета. После произошедшего власти окружили подозреваемых в деревне Мета в соседнем городе Дату Унсай. По данным полиции, в результате перестрелки были убиты трое подозреваемых.
Другой инцидент произошел в Мексике весной прошлого года. Тогда кандидата на пост мэра в штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире. Трое человек получили ранения.