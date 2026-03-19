Овечкин забил 999-й гол в НХЛ «Оттаве», а белорус Протас поразил пустые ворота

Овечкин открыл счет на 9-й минуте второго периода, когда шайба отрикошетила от россиянина в ворота после наброса Расмуса Сандина. Это 25-й гол Александра в нынешнем сезоне, 922-й — в регулярных чемпионатах, и 999-я шайба с учетом плей-офф. По последнему показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов.