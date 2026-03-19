Овечкин забил 999-й гол в НХЛ «Оттаве», а белорус Протас поразил пустые ворота

В чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» благодаря результативной игре Александра Овечкина и Алексея Протаса победил «Оттаву Сенаторз» со счетом 4:1.
Овечкин открыл счет на 9-й минуте второго периода, когда шайба отрикошетила от россиянина в ворота после наброса Расмуса Сандина. Это 25-й гол Александра в нынешнем сезоне, 922-й — в регулярных чемпионатах, и 999-я шайба с учетом плей-офф. По последнему показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов.
40-летний капитан «Вашингтона» повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 чемпионатах за карьеру. Таким образом, он повторил достижение Горди Хоу. Кстати, в этом сезоне Александр набрал 52 (25+27) очка в 69 матчах чемпионата.
Отличился и белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас. На 58-й минуте он отправил шайбу в пустые ворота соперника, сделав счет 3:1. Алексей в 65 матчах набрал 46 (22+24) очков.
«Вашингтон» после 69 матчей набрал 76 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
