Врач Закирова опровергла миф о пользе тростникового сахара

Врач-эндокринолог из Красногорской клинической больницы Гульнара Закирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что тростниковый сахар не обладает какими-либо значительными преимуществами перед обычным белым сахаром.
Закирова отметила, что тростниковый сахар часто преподносится как более полезный продукт, но с точки зрения калорийности и влияния на уровень глюкозы в крови оба вида сахара практически идентичны. Существенной разницы для здоровья между ними нет.
Некоторые потребители считают тростниковый сахар более натуральным из-за его лёгкого карамельного вкуса и меньшего количества химической обработки. Однако, по словам Закировой, это не делает его более полезным.
Она подчеркнула, что тростниковый сахар не предотвращает кариес и не снижает риск развития диабета. Поэтому его следует употреблять с тем же вниманием и осторожностью, что и обычный белый сахар.
И хотя в тростниковом сахаре содержатся полезные микроэлементы — калий, магний и железо, однако их количество настолько мало, что они не могут оказать значимого положительного эффекта на организм. А заявления о «чудодейственных свойствах» тростникового сахара являются маркетинговым ходом и не должны восприниматься всерьёз.