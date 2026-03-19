Нижегородцы смогут освоить новые профессии по нацпроекту

Жители Нижегородской области могут бесплатно обучиться новым специальностям в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Программы реализует Центр регионального развития и дополнительного образования НИУ Президентской академии. Обучение ориентировано на потребности работодателей и позволяет получить актуальную профессию или повысить квалификацию.
Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин, эффективность проекта подтверждается результатами: в прошлом году обучение прошли более шести тысяч нижегородцев, свыше 82% из них успешно трудоустроились. «Мы и дальше будем создавать все условия, чтобы нижегородцы могли бесплатно получить актуальные навыки, быть конкурентоспособными на рынке труда и строить успешную карьеру», — подчеркнул министр.
Всего в этом году предлагается 10 программ. Для ряда категорий граждан доступны курсы профессиональной переподготовки «Основы устойчивого управления лесным комплексом» и «Современные техники графического дизайна», а также повышение квалификации по направлениям «Анализ данных с ИИ», «Кибербезопасность», «Основы лесопользования» и «Помощь по уходу».
Для ветеранов боевых действий — участников СВО разработаны отдельные программы: «Государственные и муниципальные закупки», «Бухгалтерский учет в организации», «Планирование и сопровождение грузовых перевозок», а также курсы в сфере физкультуры и спорта.
Обучение будет проходить в несколько потоков до конца октября. По окончании выдается диплом или удостоверение государственного образца.
Подать заявку можно на портале «Работа России» или в любом нижегородском кадровом центре «Работа России». Специалисты помогут с профориентацией и оформлением документов.