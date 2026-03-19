В Ростовской области 18 марта потушили пять техногенных пожаров

В донском главке МЧС подвели итоги минувших суток. За 18 марта пожарно-спасательным подразделениям Ростовской области пришлось пять раз выезжать на тушение техногенных пожаров. Как сообщили в ведомстве, в одном из таких возгораний огнеборцам удалось спасти человека.
Помимо ликвидации пожаров на объектах, специалисты также тушили возгорания сухой растительности — зафиксировано три таких случая. Кроме того, спасатели трижды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, где им удалось спасти пятерых пострадавших.
Всего за сутки для ликвидации различных происшествий привлекались 152 сотрудника МЧС, было задействовано 38 единиц техники.
