Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 18 марта потушили пять техногенных пожаров

В Ростовской области в пожаре спасли человека.

Источник: Комсомольская правда

В донском главке МЧС подвели итоги минувших суток. За 18 марта пожарно-спасательным подразделениям Ростовской области пришлось пять раз выезжать на тушение техногенных пожаров. Как сообщили в ведомстве, в одном из таких возгораний огнеборцам удалось спасти человека.

Помимо ликвидации пожаров на объектах, специалисты также тушили возгорания сухой растительности — зафиксировано три таких случая. Кроме того, спасатели трижды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, где им удалось спасти пятерых пострадавших.

Всего за сутки для ликвидации различных происшествий привлекались 152 сотрудника МЧС, было задействовано 38 единиц техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.