В Красноярском крае пройдет второй день без разводов

20 марта в отделах ЗАГСах Красноярского края пройдет второй в 2026 году день без разводов — вместо приема заявлений сотрудники будут приглашать супругов поговорить с психологами и семейными медиаторами.
Напомним, что региональный ЗАГС запустил социальную акцию «Скажем НЕТ разводам!» — теперь раз в месяц сотрудники ведомства не будут регистрировать расторжения брака. Первое мероприятие состоялось в День святого Валентина, 14 февраля.
В марте специалисты будут работать в Красноярске, Сосновоборске и Норильске. Цель акции — сохранение семейных уз и снижение числа бракоразводных процессов.