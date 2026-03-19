Верховный суд разрешил водочному заводу в Пензе использовать бренд Nemiroff

Холдинг «Объединенные пензенские водочные заводы», включающий в себя Нижнеломовский ЛВЗ и Кузнецкий ЛВЗ, как сообщает сайт компании, считает себя продолжателем традиций группы «Пензаспиртпром», первый завод которой был основан в 1898 году. Ассортимент насчитывает более 80 видов напитков, которые поставляются в крупнейшие российские розничные сети.