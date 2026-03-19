Иностранные студенты из Африки и Азии поболели за «Омичку»

Источник: БЕЛТА

4 марта иностранные обучающиеся Омского ГАУ из Бенина, Камеруна, Туниса, Пакистана и Зимбабве вместе с активистами межкультурного студенческого центра посетили волейбольный матч между командами «Омичка» (Омск) и «Минчанка» (Минск). Об этом сообщили в университете.

Ребята не только получили яркие эмоции от игры, но и нашли в этом событии дополнительную мотивацию для изучения русского языка. В неформальном общении они смогли применить свои знания на практике.

Студент из Зимбабве Макомбореро Мурвизи признался, что волейбол — один из его любимых видов спорта, и особенно захватывающим для него стало наблюдать, как омская команда по ходу матча набирала силу и играла с большей решимостью.

Мохамед Амин Бен Саад из Туниса назвал атмосферу матча фантастической и поблагодарил обе команды за игру.

Аршад Даниш из Пакистана отметил, что самым ценным для него стала попытка общаться на русском языке. Этот небольшой опыт укрепил его уверенность в изучении языка и сделал вечер не только приятным, но и полезным.

Его соотечественник Мухамад Харун поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что такие мероприятия помогают иностранным и российским студентам лучше узнать друг друга.

Организаторами встречи выступили национально-культурная автономия белорусов Омской области «Буслы» и женский волейбольный клуб «Омичка». Иностранные обучающиеся выразили благодарность за возможность прикоснуться к спортивной жизни города и зарядиться положительными эмоциями.

