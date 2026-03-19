Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Температура в Москве в четверг поднимется до плюс 12 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура дня в столице плюс 10 — плюс 12 градусов по области от 8 до 13 градусов тепла», — сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается южных направлений со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.