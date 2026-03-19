Суд назначил психиатрическую экспертизу Елене Товстик по делу о разводе

Роман и Елена Товстики стали известны всей России именно после одного из самых громких и скандальных разводов 2025 года. Товстик — сооснователь крупной компании NL International, успешный бизнесмен с многомиллионным состоянием. Елена — его супруга на протяжении 22 лет, мать шестерых детей. Летом 2025 года Роман ушёл из семьи к Полине Дибровой — бывшей жене телеведущего Дмитрия Диброва. Разводы двух пар произошли почти одновременно, что сразу привлекло внимание СМИ. Официально брак Романа и Елены расторгли в конце сентября 2025 года. После развода Елена дала большое откровенное интервью Ксении Собчак, в котором обвинила мужа в восьмилетней измене, домашнем насилии, угрозах и манипуляциях детьми. Роман и Полина ответили в том же шоу, заявив, что дети сами выбрали жить с отцом. Сейчас пара судится по разделу имущества и опеке над детьми в Пресненском суде Москвы.