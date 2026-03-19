Топ-5 главных новостей в Молдове 19 марта 2026: Иностранцы едут в Молдову за зубами; диаспора в Италии осталась без 200 кг продуктов из Молдовы; директор больницы Хынчешт подал в отставку из-за самоубийств

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 19 марта 2026:
1. «Островок стабильности» или «остров невезения»: Жителям Молдовы не везет ни с властью, ни с ценами, ни с зарплатами.
2. В Молдове внезапно холодает: Днем будет всего +8 градусов, а потом еще и дожди — синоптики предупредили о резкой смене погоды.
3. Пока иностранцы пользуются в Молдове услугами стоматологов, жители страны теряют зубы: Что нужно знать о медицинском туризме.
4. В Молдове директор больницы Хынчешт признал вину в деле о самоубийстве Людмилы Вартик, жены одного из топов ПАС, и подал в отставку: Он знал и не сообщил про случай отравления таблетками.
5. Диаспора осталась без гостинцев: Более 200 кг продуктов питания, отправленных из Молдовы в Италию, были конфискованы и уничтожены.
