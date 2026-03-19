Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 19 марта 2026: Иностранцы едут в Молдову за зубами; диаспора в Италии осталась без 200 кг продуктов из Молдовы; директор больницы Хынчешт подал в отставку из-за самоубийств

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 19 марта 2026:

1. «Островок стабильности» или «остров невезения»: Жителям Молдовы не везет ни с властью, ни с ценами, ни с зарплатами.

2. В Молдове внезапно холодает: Днем будет всего +8 градусов, а потом еще и дожди — синоптики предупредили о резкой смене погоды.

3. Пока иностранцы пользуются в Молдове услугами стоматологов, жители страны теряют зубы: Что нужно знать о медицинском туризме.

4. В Молдове директор больницы Хынчешт признал вину в деле о самоубийстве Людмилы Вартик, жены одного из топов ПАС, и подал в отставку: Он знал и не сообщил про случай отравления таблетками.

5. Диаспора осталась без гостинцев: Более 200 кг продуктов питания, отправленных из Молдовы в Италию, были конфискованы и уничтожены.

«Не методология и не реформа, а позор какой-то»: Почему систему новой кадастровой переоценки жилья в Молдове придумали полные идиоты.

Логика авторов этой «системы» проста до безобразия: мы тут в экселе нарисовали какие-то цифры, назвали их «рыночными», а вы теперь обязаны за этот бред платить (далее…).

Жители Молдовы начали отказываться от поездок в Арабские Эмираты и Египет: Отдых в Турции и других странах меняет логистику, возможно повышение цен — что происходит.

Стоит ли перестраховаться и отказаться от поездки на море в Египет, ОАЕ или Турцию — комментарий специалиста (далее…).

«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.

Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).

ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше