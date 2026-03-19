Магазины популярных сетей закрываются в Нижнем Новгороде

Эксперты связывают финансовые проблемы Modis с несколькими факторами. По мнению специалистов, после смерти основателя компания утратила вектор развития, что привело к операционным просчетам. Общая экономическая ситуация в стране и усиление конкуренции со стороны онлайн-торговли усугубили положение сети. По данным сервиса «Контур. Фокус», по итогам 2024 года убыток составил 1,5 миллиарда рублей при выручке в 6,4 миллиарда. В настоящее время в России осталось около 30 магазинов Modis, чей срок работы, судя по всему, подходит к концу. Официальный веб-сайт сети уже не функционирует.