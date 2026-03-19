Магазины популярных сетей закрываются в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде наблюдается череда закрытий торговых точек известных марок одежды и обуви. Сеть Modis уже покинула город, O"Stin находится в процессе выведения из эксплуатации, а Zenden испытывает серьезные трудности, сообщили в NN.RU.
Еще в 2024 году Modis насчитывала свыше 120 филиалов по всей России. До недавнего времени нижегородские покупатели могли найти магазины сети в ТЦ «Фантастика» и «Жар-птица». Сейчас в городе функционирует лишь один магазин Modis в ТЦ «РИО». Однако и он прекратил работу. 18 марта двери были закрыты, а внутри не наблюдалось персонала.
В марте управляющая компания «Одежда 3000», владеющая Modis, начала процедуру собственного банкротства. Общая сумма задолженности перед поставщиками превысила полмиллиарда рублей. Крупнейшим кредитором является китайская фирма Shanghai Newidea International Trade, которой удалось взыскать с ритейлера 569 миллионов рублей.
Эксперты связывают финансовые проблемы Modis с несколькими факторами. По мнению специалистов, после смерти основателя компания утратила вектор развития, что привело к операционным просчетам. Общая экономическая ситуация в стране и усиление конкуренции со стороны онлайн-торговли усугубили положение сети. По данным сервиса «Контур. Фокус», по итогам 2024 года убыток составил 1,5 миллиарда рублей при выручке в 6,4 миллиарда. В настоящее время в России осталось около 30 магазинов Modis, чей срок работы, судя по всему, подходит к концу. Официальный веб-сайт сети уже не функционирует.
Примерно две недели назад торговый центр «РИО» покинул и магазин одежды O"Stin, о чем сообщили сотрудники соседних бутиков. На витринах размещены баннеры с надписью «Скоро здесь будет что-то интересное».
Обувные магазины Zenden оказались на грани закрытия из-за претензий со стороны налоговых органов. По словам основателя бренда Андрея Павлова, одно из юридических лиц сети, «Сезонная коллекция», уже 120 дней работает с заблокированным банковским счетом. Штат сотрудников сократился с 3500 до 1500 человек. В Нижнем Новгороде магазин Zenden в ТЦ «РИО» продолжает работу. Персонал утверждает, что закрытия не предвидится.
