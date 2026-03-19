Тигра-людоеда, растерзавшего двух человек, поймали в Индии

Тигра, убившего двух человек, поймали в районе индийского заповедника Пенч. Об этом в четверг, 12 марта, рассказали в Times of India.

Первый раз хищник напал 8 февраля, второй — 20 февраля. Животное также часто охотилось на домашний скот. Жители деревни Савара и соседних населенных пунктов подняли тревогу — они опасались выходить из домов и требовали выставить патрули.

Отряд быстрого реагирования лесного ведомства и сотрудники ветеринарного лечебного центра устроили для тигра засаду возле добычи, которую он припрятал. Когда зверь вернулся к ней, они выстрелили в него дротиком с транквилизатором. Сейчас хищник находится под наблюдением ветеринаров, уточнили в издании.

До этого тигр в районе индийского заповедника Корбетт растерзал мужчину — нетронутой осталась только голова погибшего. Хищник напал на местного, когда тот шел по дороге, и утащил в лес.

В октябре тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария в момент нападения выгонял своих буйволов на пастбище.