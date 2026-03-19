Американский эксперт не исключил участие Израиля в атаке на школу для девочек в Иране: подробности

Бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что удар по школе для девочек на юге Ирана, вероятно, был нанесен по израильским координатам. Такое мнение он высказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Кент подтвердил, что США и Израиль обмениваются большими объемами разведывательной информации, и использование израильских данных при нанесении ударов вполне возможно.
«Да, и мы делимся таким большим объемом разведданных с Израилем, так что это вполне возможно», — сказал Кент.
При этом он отметил, что эта тема практически не обсуждается публично.
Напомним, 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана, под удар попала школа на юге страны. По данным иранского МИД, американские крылатые ракеты Tomahawk поразили учебное заведение, в результате чего погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы.
Трагедию ранее прокомментировали в России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила Запад за молчание в ответ на гибель девочек при ударе США и Израиля.