Sony и Pop Mart официально объявили о разработке фильма о Лабубу

Британский режиссер Пол Кинг намерен снять фильм об игрушечном монстре Лабубу, который стал популярен среди детей по всему миру несколько лет назад. Об этом сообщает Deadline.
Этот фильм, в котором будут сочетаться живая съемка и анимационные вставки, вместе снимут китайская компания по производству игрушек Pop Mart и студия Sony Pictures. Автором сценария будет Стивен Левинсон.
Напомним, в фильмографии Пола Кинга уже есть комедийный сериал «Майти Буш», анимационные фильмы о «Приключениях Паддингтона» и мюзикл «Вонка» с Тимоти Шаламе.
Ранее стилист Камила Гареева объяснила, в чем причина ажиотажа вокруг пушистых монстров Лабубу. По ее словам, монстры — это про самовыражение. Люди не просто покупают себе куклу-брелок, они выбирают близкого по духу персонажа.