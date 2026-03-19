Новый терапевтический корпус больницы запускают в Подмосковье

В Раменском после капитального ремонта открывают больницу, построенную в конце 19 века.

Терапевтический корпус больницы в Раменском примет первых пациентов в конце марта. Об этом сообщает 360.ru.

«В Подмосковье в рамках национальных проектов есть большие перемены в сфере образования — мы строим школы, делаем по президентской программе капитальный ремонт — здесь, в Раменском, и в других округах. И, конечно, здравоохранение — это тоже наш приоритет», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В здании подрядчик усилил стены и перекрытия, была заменена кровля, обновлен фасад, проложены новые коммуникации. Увеличенная мощность электропотребления позволила создать современную систему кондиционирования воздуха и увеличить ресурсы операционной. В корпусе обеспечена доступность для инвалидов, благоустроена прилегающая территория.

В дальнейшем после ремонта откроются новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

«Раньше приглашались специалисты из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, дежурные сосудистые хирурги приезжали сюда, оперировали на базе больницы только экстренную патологию. Сейчас будет стационарное отделение, свои врачи, которые в круглосуточном режиме смогут оказывать помощь как экстренным больным, так и плановым», — сказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Пронченко.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше