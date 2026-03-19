Стали известны хедлайнеры второго технологического фестиваля в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 марта, ФедералПресс. В мае в Нижнем Новгороде второй раз пройдет технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Он является спутником конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В течение трех дней эксперты обсудят, какое влияние окажут изменения в науке и технологиях на общество, экономику и окружающую среду в ближайшее время и долгосрочной перспективе.

«В 2026 году “Тех-Френдли Викенд” выходит на новый этап. Программа становится глубже, форматы — разнообразнее, а главной фишкой фестиваля станет музыкальная программа», — отметила организатор конференции ЦИПР и технологического фестиваля Ирина Ефимова.

Мероприятие пройдет с 21 по 23 мая на Нижегородской ярмарке и соберет известных экспертов. В частности, на фестивале выступят астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, физик-теоретик Алексей Семихатов, издатель научно-популярного интернет-издания N+1 Андрей Коняев, медиаменеджер и AI-евангелист Даниил Трабун, предприниматель и сооснователь проекта Follow Me To Наталия Османн, техногуманист и HR-директор «Яндекс» Дарья Золотухина.

Эксперты обсудят основные треки — от энергетики, климата и биотехнологий до развития искусственного интеллекта, робототехники и новых производственных моделей.

Наряду с насыщенной деловой частью (она включает лекции, публичные дискуссии, мастер-классы) организаторы обещают большое количество других мероприятий на фестивале. Так, здесь будут работать VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что стартовал прием заявок на премию «ЦИПР Диджитал 2026». Он продлится до 10 апреля. Конкурс проводится по 12 номинациям. Его победителей и призеров объявят во время проведения ЦИПР в мае этого года.

Фото предоставлено пресс-службой ЦИПР.