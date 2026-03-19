«Чайка» уступила казанскому «Ирбису» 1:4

В первом матче игровой серии в Казани нижегородская «Чайка» встретилась с местным «Ирбисом». Игра с первых минут пошла на встречных курсах: команды действовали быстро и практически не задерживались в средней зоне.
На 17-й минуте хозяева открыли счет — Тимур Сахапов удачно сыграл на добивании. Второй период «Чайка» начала в большинстве, но реализовать его не смогла, а вскоре пропустила вторую шайбу от Степана Царегородцева. Тем не менее, нижегородцы продолжали атаковать, и старания принесли результат. На последних секундах периода Сергей Скворцов реализовал большинство с передачи Александра Яценко и сократил отставание до минимума.
В третьем отрезке игры «Чайка» пыталась сравнять счет, но казанцы сумели увеличить преимущество: Сахапов оформил дубль, а затем и хет-трик, установив окончательный результат — 4:1 в пользу «Ирбиса».
Несмотря на поражение, гости показали характер и создали немало опасных моментов. Теперь команде предстоит работа над ошибками перед ответной встречей. Матч пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде.