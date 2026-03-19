Минприроды предупредило белорусов о наказании за спиливание деревьев

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды сказали, на каком основании спиливают деревья в Беларуси.
В ведомстве напомнили, что статья 37 закона о растительном мире устанавливает основания для удаления объектов растительного мира. Такими основаниями служит ряд документов: проектная документация, разрешения местных властей, заключение о признании дерева опасным, а также акт о наличии места произрастания видов, численность которых подлежат регулированию.
И только в отдельных случаях удалить дерево или кустарники можно без документов. Например, если дерево упало или ведется ликвидация последствий ЧС (иных установленных законом случаях).
Спиливать деревья и удалять кустарники могут только пользователи земельных участков или уполномоченные лица (предприятия системы ЖКХ, районные зеленстрои, подрядчики).
А вот удалять даже когда-то самостоятельно высаженные деревья и кустарники при наведении порядка на придомовых территориях многоквартирных жилых домов белорусы не могут.
— За незаконное удаление деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность, — подчеркнули в Минприроды.
Виновные привлекаются к ответственности (ч.3 ст. 16.17 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и будут деньгами возмещать вред, причиненный окружающей среде.
