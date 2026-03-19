Старые деревья на улице Толстого омолодили

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление зеленого строительства привело в порядок деревья по ул. Толстого, 34, 36.
Работы начались после обращения жителей. Деревья рослы уже очень давно и требовали омоложения. Специалисты обрезали сухие, больные и растущие внутрь кроны ветви, сняли около 25% кроны. Это обеспечит им рост новых молодых ветвей.
Управление столкнулось со сложностями во время проведения работ. «Некоторые деревья росли в труднодоступных участках, и подъезд к ним оказался нелегким. Но наши специалисты — настоящие профессионалы своего дела! Работа была успешно завершена», — рассказали в УЗС.