В Самарской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

Белоусов поручил ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям обеспечить своевременное проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования. Также в регионе будет проведена внеплановая проверка газового оборудования в тех многоквартирных домах, где обслуживание не осуществлялось более года. Контроль за всеми мероприятиями поручен Государственной жилищной инспекции.