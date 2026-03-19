В Свердловском районе Перми завершили расселение двух аварийных домов

Все жильцы получили поддержку от города.

Источник: Комсомольская правда

В Перми завершили расселение двух домов, признанных аварийными, в Свердловском районе. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

Один из домов находился по адресу улица 1447-й километр, 2. В здании было всего два жилых помещения общей площадью 70,9 квадратного метра, где проживали девять человек. Второй дом располагался на улице Краснополянской, 29. В нем насчитывалось 20 квартир общей площадью около 720 квадратных метров, в которых жили 45 человек.

Все жильцы получили поддержку от города. В зависимости от формы собственности им предоставили денежные выплаты или предложили другое жильё.