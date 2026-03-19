Удары Ирана по Тель-Авиву попали на видео

В Сети появилось видео массированного удара Ирана по Тель-Авиву.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились видео удара Ирана по Тель-Авиву. Кадры с иранскими ракетами в небе над городом сняли очевидцы.

На видео запечатлено, как часть воздушных целей сбивают израильские средства ПВО. В городе при этом звучат сирены воздушной тревоги.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел 61-ю волну операции «Правдивое обещание 4». Атака на Израиль стала одной из самых мощных за время конфликта. Осуществили ее с целью мести за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Известно, что удары главным образом пришлись по Тель‑Авиву. Иран применил ракеты многозарядного типа «Хорремшехр‑4», «Кадр», «Хайбар‑шкан» и «Имад».

В КСИР утверждают, что в ходе удара удалось поразить более 100 военных целей.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше