Удары Ирана по Тель-Авиву попали на видео

В Сети появились видео удара Ирана по Тель-Авиву. Кадры с иранскими ракетами в небе над городом сняли очевидцы.
На видео запечатлено, как часть воздушных целей сбивают израильские средства ПВО. В городе при этом звучат сирены воздушной тревоги.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел 61-ю волну операции «Правдивое обещание 4». Атака на Израиль стала одной из самых мощных за время конфликта. Осуществили ее с целью мести за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Известно, что удары главным образом пришлись по Тель‑Авиву. Иран применил ракеты многозарядного типа «Хорремшехр‑4», «Кадр», «Хайбар‑шкан» и «Имад».
В КСИР утверждают, что в ходе удара удалось поразить более 100 военных целей.