Афиша на 21, 22 марта. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького10.00−17.00«Живая вода»: выставка графических работ учащихся из краевых школ искусств Прикамья: «Добрянская детская школа искусств» и «Полазненская школа искусств» | 16+ Выставка картин студии «Магия цвета» «Весна, женщины, цветы» | 6+ Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького | 12+ ДК железнодорожников 12.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Световой спектакль «Серебряное копытце» | 6+15.00, 17.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Музыкальная сказка «Летучий корабль» | 0+ДК им. Гагарина 19.00 | Татарский концерт «15 лет вместе». Ришат Тухватуллин | 6+ДК им. Пушкина 9.00−18.00 | Выставка «Как вам это понравится?» | 0+ДК им. Солдатова 11.00 | Музыкальный театр «Орфей». Музыкальная сказка «Дюймовочка» | 0+14.00 | Музыкальный театр «Орфей». Спектакль «Пакетик» | 6+ДК им. Чехова 13.00 | Буратино | 0+17.00 | Мистер Икс | 12+Дом актёра11.00 | Сказка о попе и о работнике его Балде | 6+Дом Мешкова 10.00−19.00 | Выставка «Кама больше, чем река…» | 6+Музей винтажной парфюмерии «Душечка» 11.00 | Советские женщины-парфюмеры | 12+Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Инсталляция «ВАС 2025» | 6+ Органный концертный зал 19.00 | Премьера от Каравая! | 6+ПДНТ «Губерния» 11.00, 14.00 | «Немухинские музыканты, или Баллады городка Немухина». По сказкам В. Каверина | 0+ Планетарий 10.30 | Главное чудо Вселенной | 6+ 12.00 | Путешествуя со светом | 6+15.00 | Лунные сказки | 6+17.30 | Мир, в котором мы живём | 12+ Театр «Белая Овца» 18.00 | Спектакль «Пенелопа. 20 лет зимы» | 16+Театр «Данилин» 11.00 | Театр КУСТОДЕС. Неоновый спектакль «Где живут светлячки?» | 0+ 12.00 | Полчаса на чудеса. Детское волшебное шоу Александра Яблочкова, г. Тюмень | 0+Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Про Федота-стрельца | 12+ Театр кукол 11.00, 13.30 | Подарок для папы | 6+Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского19.00 | Жизель | 12+Театр Сергея Дроздова 21.00 | Психологическая монодрама «Тщеславие» | 16+Театр юного зрителя11.00, 14.00 | Холодное сердце | 6+15.00, 18.00 | Собака, которая была кошкой | Малая сцена театра | 6+Театр-Театр 10.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+12.00, 15.00, 18.00 | Летучий корабль | ДК Солдатова | 6+13.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+15.00, 18.00 | Премьера. Мцыри | Твой Молодёжный Театр | 12+17.00, 19.00 | Премьера. Моё! | Театр-Тятрик | 6+Центр городской культуры 11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+Центральный выставочный зал 11.00−19.00 | Проект «Вятский диалект» | 12+Цирк 12.00 | Цирк на льду «Айсберг» | 0+Частная филармония «Триумф» 16.00 | Фестиваль Десятникова. Арт-лекторий. Каталог Десятникова. Элина Андрианова (СПб) | 12+