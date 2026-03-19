Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае более чем в 700 населенных пунктах отремонтируют электросети

В течение 2026 года энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» проведут капремонт 264 трансформаторных подстанции, заменят 4 732 опоры.

В 2026 году на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) электросетей в Красноярском крае «Россети Сибирь» направят порядка 2,2 млрд рублей.

Благодаря заключению регуляторного соглашения с региональным правительством, плановые затраты энергетиков на выполнение мероприятий ТОиР увеличились на 40%, по сравнению с прошлым годом.

В течение 2026 года энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» проведут капитальный ремонт 264 трансформаторных подстанции, заменят 4 732 опоры, отремонтируют 3,4 тысячи километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 27 км кабельных сетей разных классов напряжения.

Особое внимание будет уделено проблемным территориям, где электросети требуют наибольшего внимания. Капитальные ремонты сетей запланированы в Емельяновском, Казачинско-Пировском, Ужурском, Назаровском, Ермаковском округах, поселках Берёзовка, Солонцы, микрорайоне Солнечный.

Кроме того, на весенне-летний период энергетики запланировали расчистку просек в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) от лишней растительности, это важно для защиты ЛЭП от веток деревьев и сухостоя во время сильного ветра.

Всего будет расчищено порядка 3 тысяч гектаров трасс вдоль воздушных ЛЭП. Их содержание в соответствии с действующими нормами позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей Красноярского края.

Сезон плановых ремонтов традиционно начинается весной, но в этом году специалисты филиала «Красноярскэнерго» приступили к работам значительно раньше — с начала года.